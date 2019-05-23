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В Україні планують побудувати
майже 5 тис. км доріг

В Україні планують побудувати майже 5 тис. км доріг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 22:40

В Україні планують побудувати майже 5 тис. км доріг

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планується будівництво 4800 кілометрів доріг і залізниць, шість портів і 11 логістичних центрів.

Дивися повний текст В Україні планують побудувати майже 5 тис. км доріг.
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