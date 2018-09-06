Японія відправила перший вантажний поїзд сполучанням Йокогама-Вроцлав. Він привезе вантажі з Японії до Польщі більш ніж вдвічі швидше, ніж контейнерне судно.
Дивися повний текст Між Європою та Японією запустили залізничне сполучення.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 22:44
Між Європою та Японією запустили залізничне сполучення
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Дивися повний текст Між Європою та Японією запустили залізничне сполучення.
Додано: Пон 27 тра, 2019 22:44
Эх еслиб обмыляна на взлете чувак не сбил щаз бы на нашом гиперлупе возили а так опять охрессорский охрессор заработает
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