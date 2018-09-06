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Між Європою та Японією
запустили залізничне сполучення

Між Європою та Японією запустили залізничне сполучення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 22:44

Між Європою та Японією запустили залізничне сполучення

Пропонуємо до обговорення:
Японія відправила перший вантажний поїзд сполучанням Йокогама-Вроцлав. Він привезе вантажі з Японії до Польщі більш ніж вдвічі швидше, ніж контейнерне судно.

Дивися повний текст Між Європою та Японією запустили залізничне сполучення.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 22:44

Эх еслиб обмыляна на взлете чувак не сбил щаз бы на нашом гиперлупе возили а так опять охрессорский охрессор заработает
vitali_kalinin
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