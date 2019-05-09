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Макрон впевнений, що відновить Нотр-Дам за п'ять років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 тра, 2019 08:03
Пропонуємо до обговорення:
Президент Франції Емманюель Макрон, як і раніше, вважає технічно можливим відновити потерпілий при пожежі собор Паризької Богоматері за п'ять років.
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Додано: Вів 28 тра, 2019 08:03
Нема на них китайців. До кінця року би відбудували.
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manko74
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