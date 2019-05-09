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Макрон впевнений, що відновить
Нотр-Дам за п'ять років

Макрон впевнений, що відновить Нотр-Дам за п'ять років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 08:03

Макрон впевнений, що відновить Нотр-Дам за п'ять років

Пропонуємо до обговорення:
Президент Франції Емманюель Макрон, як і раніше, вважає технічно можливим відновити потерпілий при пожежі собор Паризької Богоматері за п'ять років.

Дивися повний текст Макрон впевнений, що відновить Нотр-Дам за п'ять років.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 08:03

Нема на них китайців. До кінця року би відбудували.
manko74
 
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