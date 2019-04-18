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Intel створила
надпотужний процесор

Intel створила надпотужний процесор
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 08:26

Intel створила надпотужний процесор

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Intel представила свій надпотужний процесор Core i9-9900K. Демонстрація відбулася перед виставкою Computex 2019 Тайбеї в Тайвані.

Дивися повний текст Intel створила надпотужний процесор.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 08:26

Вчера анонс AMD был с их 12 ядерным 24 поточным процессором как бы поторопились по поводу мощнейшего.
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