Компанія Intel представила свій надпотужний процесор Core i9-9900K. Демонстрація відбулася перед виставкою Computex 2019 Тайбеї в Тайвані.
Дивися повний текст Intel створила надпотужний процесор.
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Додано: Вів 28 тра, 2019 08:26
Intel створила надпотужний процесор
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Дивися повний текст Intel створила надпотужний процесор.
Додано: Вів 28 тра, 2019 08:26
Вчера анонс AMD был с их 12 ядерным 24 поточным процессором как бы поторопились по поводу мощнейшего.
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