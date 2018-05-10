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З українського держбанку
вивели гроші за допомогою...

З українського держбанку вивели гроші за допомогою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 08:46

З українського держбанку вивели гроші за допомогою...

Пропонуємо до обговорення:
Посадовці державного банку України «Ощадбанк» змовились із бізнесом та виводили кошти під час закупівель IT-послуг та продуктів за завищеною ціною, за версією правоохоронців. Це вже не перший випадок, коли «Ощад» підозрюють у махінаціях із закупівлями.

Дивися повний текст З українського держбанку вивели гроші за допомогою IT-закупівель.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 08:46

Странно, что при этом Ощадбанк получает награду FinAwards 2019 как лучший технологичный банк ))). Может не все деньги вывели , а кое что и потратили на IT продукты.
o_talavas
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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