У Києві представили найновіший електрокар Jaguar. Новинка здатна пройти 450 кілометрів на екологічній тязі і коштує близько 2 млн грн.
Дивися повний текст У Києві представили нові електричні Jaguar (фото).
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Додано: Вів 28 тра, 2019 09:05
У Києві представили нові електричні Jaguar (фото)
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Дивися повний текст У Києві представили нові електричні Jaguar (фото).
Додано: Вів 28 тра, 2019 09:05
Кто нибудь когда нибудь видел богача, который собирает бутылки или макулатуру?
Кто может позволить купить себе этот ягуар и нафига ему часами возиться с подзарядкой? Чтобы показать всем что ты типа зеленый и солнечный?
Додано: Вів 28 тра, 2019 09:09
зачем возиться ? запас хода наверное до 500-600 км при спокойной езде . посмотрите teslaservices kiev
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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