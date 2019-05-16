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У Києві представили нові
електричні Jaguar (фото)

У Києві представили нові електричні Jaguar (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 09:05

У Києві представили нові електричні Jaguar (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У Києві представили найновіший електрокар Jaguar. Новинка здатна пройти 450 кілометрів на екологічній тязі і коштує близько 2 млн грн.

Дивися повний текст У Києві представили нові електричні Jaguar (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 09:05

Кто нибудь когда нибудь видел богача, который собирает бутылки или макулатуру?
Кто может позволить купить себе этот ягуар и нафига ему часами возиться с подзарядкой? Чтобы показать всем что ты типа зеленый и солнечный?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 09:09

  p_a_l написав:Кто нибудь когда нибудь видел богача, который собирает бутылки или макулатуру?
Кто может позволить купить себе этот ягуар и нафига ему часами возиться с подзарядкой? Чтобы показать всем что ты типа зеленый и солнечный?

зачем возиться ? запас хода наверное до 500-600 км при спокойной езде . посмотрите teslaservices kiev https://www.youtube.com/channel/UCpUKos ... Aaw/videos там есть обзор на ягуар
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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