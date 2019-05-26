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Електронні парковки та "відкритий бюджет": У КМДА...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 тра, 2019 09:13
Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році Київська державна міська адміністрація запровадить систему електронної парковки.
Дивися повний текст Електронні парковки та \"відкритий бюджет\": У КМДА розповіли, коли Київ стане \"розумним містом\"
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Додано: Вів 28 тра, 2019 09:13
Это уже даже не смешно. После горе-моста все стало очевидно.
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