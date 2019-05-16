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Запрацювала система, що
дозволяє інвесторам купувати...

Запрацювала система, що дозволяє інвесторам купувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 09:25

Запрацювала система, що дозволяє інвесторам купувати...

Пропонуємо до обговорення:
Це дозволить Уряду розширити джерела довгострокового фінансування, знизить вартість запозичень.

Дивися повний текст Запрацювала система, що дозволяє інвесторам купувати цінні папери в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 09:25

А когда простой украинец сможет зайти на этот сайт и купить себе ЦБ с карты любого банка или перечислив средства на свой счет.
Без брокеров и посредников?

Или НБУ подсуетится и будет продавать ОВГЗ через банки партнеры пакетами по 5-10 тысяч, упрощенная процедура?
Rainbow
 
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