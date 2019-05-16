Це дозволить Уряду розширити джерела довгострокового фінансування, знизить вартість запозичень.
Дивися повний текст Запрацювала система, що дозволяє інвесторам купувати цінні папери в Україні.
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Додано: Вів 28 тра, 2019 09:25
Запрацювала система, що дозволяє інвесторам купувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Запрацювала система, що дозволяє інвесторам купувати цінні папери в Україні.
Додано: Вів 28 тра, 2019 09:25
А когда простой украинец сможет зайти на этот сайт и купить себе ЦБ с карты любого банка или перечислив средства на свой счет.
Без брокеров и посредников?
Или НБУ подсуетится и будет продавать ОВГЗ через банки партнеры пакетами по 5-10 тысяч, упрощенная процедура?
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