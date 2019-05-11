Компанія Tesla почала блокувати деякі функції в найдоступнішій модифікації електромобіля Model 3.
Дивися повний текст Tesla заблокувала деякі функції в найдоступнішій версії електромобіля Model 3.
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Додано: Вів 28 тра, 2019 09:29
Tesla заблокувала деякі функції в найдоступнішій версії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla заблокувала деякі функції в найдоступнішій версії електромобіля Model 3.
Додано: Вів 28 тра, 2019 09:29
Не может быть "нелегальной" (то есть незаконной) разблокировки. Не существует закона, запрещающего владельцу имущества его усовершенствовать, если это усовершенствование не нарушает действующее законодательство (например, запрещено вмешательство в конструкцию законно приобретенного оружия).
Додано: Вів 28 тра, 2019 09:32
Re: Tesla заблокувала деякі функції в найдоступнішій версії.
Но такой разблокировки вполне достаточно, чтобы лишиться гарантии, например
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