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Tesla заблокувала деякі функції
в найдоступнішій версії...

Tesla заблокувала деякі функції в найдоступнішій версії...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 09:29

Tesla заблокувала деякі функції в найдоступнішій версії...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Tesla почала блокувати деякі функції в найдоступнішій модифікації електромобіля Model 3.

Дивися повний текст Tesla заблокувала деякі функції в найдоступнішій версії електромобіля Model 3.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 09:29

Не может быть "нелегальной" (то есть незаконной) разблокировки. Не существует закона, запрещающего владельцу имущества его усовершенствовать, если это усовершенствование не нарушает действующее законодательство (например, запрещено вмешательство в конструкцию законно приобретенного оружия).
vs2017
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 09:32

Re: Tesla заблокувала деякі функції в найдоступнішій версії.

vs2017 написав:Не может быть "нелегальной" (то есть незаконной) разблокировки. Не существует закона, запрещающего владельцу имущества его усовершенствовать, если это усовершенствование не нарушает действующее законодательство (например, запрещено вмешательство в конструкцию законно приобретенного оружия).
Но такой разблокировки вполне достаточно, чтобы лишиться гарантии, например
Faceless
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