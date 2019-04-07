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З червня в київському метро
запрацює відеоспостереження

З червня в київському метро запрацює відеоспостереження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 10:15

З червня в київському метро запрацює відеоспостереження

Пропонуємо до обговорення:
З червня на всіх станціях Київського метрополітену запрацює система відеоспостереження.

Дивися повний текст З червня в київському метро запрацює відеоспостереження.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 10:15

Когда заработает 4G в Киевском метро?
prodazhatovarov
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