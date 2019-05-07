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Міжбанк: чекаючи на корективи

Міжбанк: чекаючи на корективи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 10:34

Міжбанк: чекаючи на корективи

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок в розклад співвідношення попиту і пропозиції на валютному ринку будуть внесені суттєві корективи. Причому спрацюють знову як внутрішні чинники, так і зовнішні причини.

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R2
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