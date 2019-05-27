Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків

Варті уваги платіжні картки, про які багато хто не знає
Більшість клієнтів, як правило, користується платіжними картками великих відомих банків. Адже що більший банк – то більші його рекламні бюджети. Він може собі дозволити розповісти про свої продукти з білбордів, телеекранів, радіоприймачів. Але в Україні є і невеликі банки, для яких це недозволена розкіш. І у них теж є картки, цікаві, але про них багато хто не знає. Finance.ua розповість про п'ять цікавих платіжних карток від невеликих банків.
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