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В Україні планують збільшити
штраф за непристебнутий...

В Україні планують збільшити штраф за непристебнутий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 11:24

В Україні планують збільшити штраф за непристебнутий...

R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 11:24

Ремень это личное дело каждого, а вот ямы на дорогах и отсутствие разметки - дело подсудное.
Rainbow
 
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