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Банки збільшили прибуток
на 70% - НБУ (інфографіка)

Банки збільшили прибуток на 70% - НБУ (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 11:46

Банки збільшили прибуток на 70% - НБУ (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
В Нацбанку виділяють три фактори зростання банківського прибутку.

Дивися повний текст Банки збільшили прибуток на 70% - НБУ (інфографіка).
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