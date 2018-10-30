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Нардепи у деклараціях вказали
недостовірні відомості на...

Нардепи у деклараціях вказали недостовірні відомості на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 12:05

Нардепи у деклараціях вказали недостовірні відомості на...

Пропонуємо до обговорення:
За результатами повних перевірок декларацій, проведених у 2017 – 2019 роках, встановлено, що народні депутати України у своїх деклараціях зазначили недостовірні відомості на загальну суму 8,5 млрд гривень.

Дивися повний текст Нардепи у деклараціях вказали недостовірні відомості на 8,5 млрд гривень (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 12:05

Недаром уходить не хотят Держатся зр Раду як воша за кожуж...
andrjivna
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