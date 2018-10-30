|
|
|
Нардепи у деклараціях вказали недостовірні відомості на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 тра, 2019 12:05
Пропонуємо до обговорення:
За результатами повних перевірок декларацій, проведених у 2017 – 2019 роках, встановлено, що народні депутати України у своїх деклараціях зазначили недостовірні відомості на загальну суму 8,5 млрд гривень.
Дивися повний текст Нардепи у деклараціях вказали недостовірні відомості на 8,5 млрд гривень (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89036
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 28 тра, 2019 12:05
Недаром уходить не хотят Держатся зр Раду як воша за кожуж...
-
andrjivna
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 28.05.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|