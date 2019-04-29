Оскільки найбільші інфраструктурні об’єкти в Україні будуватимуться саме з бетону.
Дивися повний текст Мінінфраструктури оголосило про початок ери бетонних доріг.
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Додано: Вів 28 тра, 2019 12:22
Мінінфраструктури оголосило про початок ери бетонних доріг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінінфраструктури оголосило про початок ери бетонних доріг.
Додано: Вів 28 тра, 2019 12:22
"в случае несоблюдения технологии и экономии на материалах будет “похоронена” целая отрасль." - в в таком случае, не отрасль нужно хоронить, а тех кто не соблюдал технологию и экономил на материалах.
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