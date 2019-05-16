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У Києві кількість
мільйонерів зросла на чверть

У Києві кількість мільйонерів зросла на чверть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 14:03

У Києві кількість мільйонерів зросла на чверть

Пропонуємо до обговорення:
За результатами цьогорічної кампанії декларування, у Києві 2941 особа вказала у деклараціях суму доходу більшу, як 1 млн грн.

Дивися повний текст У Києві кількість мільйонерів зросла на чверть.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 14:03

1 миллион дохода это грязными или чистыми?
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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