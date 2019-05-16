|
|
У Києві кількість мільйонерів зросла на чверть
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 тра, 2019 14:03
Пропонуємо до обговорення:
За результатами цьогорічної кампанії декларування, у Києві 2941 особа вказала у деклараціях суму доходу більшу, як 1 млн грн.
Дивися повний текст У Києві кількість мільйонерів зросла на чверть
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89039
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 28 тра, 2019 14:03
1 миллион дохода это грязными или чистыми?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2102
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 374 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4
|102
|
|
|3
|83
|
|
|11
|571
|
Вів 21 тра, 2019 08:08
nalim