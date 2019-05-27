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ІнАУ попросила Зеленського
втрутитися в ситуацію з...

ІнАУ попросила Зеленського втрутитися в ситуацію з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 14:07

ІнАУ попросила Зеленського втрутитися в ситуацію з...

Пропонуємо до обговорення:
Минуло більше місяця з моменту обшуку, в результаті якого компанія Finance.ua позбулася серверів і робочих комп'ютерів.

Дивися повний текст ІнАУ попросила Зеленського втрутитися в ситуацію з незаконним обшуком у Finance.ua.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 14:08

Знал бы Зеленский как его тут щемили.
Не подскажете куда делись порохоботы?
Не подскажете зачем терли коменты тех кто был за Зе?
Не подскажете что такое свобода слова?
Не подскажете, совесть есть что либо просить?
p_a_l
 
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