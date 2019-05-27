Минуло більше місяця з моменту обшуку, в результаті якого компанія Finance.ua позбулася серверів і робочих комп'ютерів.
Дивися повний текст ІнАУ попросила Зеленського втрутитися в ситуацію з незаконним обшуком у Finance.ua.
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Додано: Вів 28 тра, 2019 14:07
ІнАУ попросила Зеленського втрутитися в ситуацію з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ІнАУ попросила Зеленського втрутитися в ситуацію з незаконним обшуком у Finance.ua.
Додано: Вів 28 тра, 2019 14:08
Знал бы Зеленский как его тут щемили.
Не подскажете куда делись порохоботы?
Не подскажете зачем терли коменты тех кто был за Зе?
Не подскажете что такое свобода слова?
Не подскажете, совесть есть что либо просить?
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