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З 1 липня виробники і продавці
пального мають отримати...

З 1 липня виробники і продавці пального мають отримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 14:14

З 1 липня виробники і продавці пального мають отримати...

Пропонуємо до обговорення:
Суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво і продаж пального, з 1 липня повинні отримати ліцензію.

Дивися повний текст З 1 липня виробники і продавці пального мають отримати ліцензію - ДФС.
R2
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