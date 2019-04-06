Суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво і продаж пального, з 1 липня повинні отримати ліцензію.
Дивися повний текст З 1 липня виробники і продавці пального мають отримати ліцензію - ДФС.
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Додано: Вів 28 тра, 2019 14:14
З 1 липня виробники і продавці пального мають отримати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 липня виробники і продавці пального мають отримати ліцензію - ДФС.
Додано: Вів 28 тра, 2019 14:14
Налоговые поступления навряд ли увеличатся,а вот в цену топлива стоимость лицензии добавят 100%.
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