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Кожному шостому росіянину грошей вистачає лише на їжу -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 тра, 2019 14:35
Пропонуємо до обговорення:
Майже 15% російських сімей грошей вистачає тільки на їжу, покупка одягу і оплата послуг ЖКГ викликають труднощі.
Дивися повний текст Кожному шостому росіянину грошей вистачає лише на їжу - Росстат (інфографіка)
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Додано: Вів 28 тра, 2019 14:36
У русских тоже хорошо. А они ещё поддерживают войны по всему миру.
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