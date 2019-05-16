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Кожному шостому росіянину
грошей вистачає лише на їжу -...

Кожному шостому росіянину грошей вистачає лише на їжу -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 14:35

Кожному шостому росіянину грошей вистачає лише на їжу -...

Пропонуємо до обговорення:
Майже 15% російських сімей грошей вистачає тільки на їжу, покупка одягу і оплата послуг ЖКГ викликають труднощі.

Дивися повний текст Кожному шостому росіянину грошей вистачає лише на їжу - Росстат (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 14:36

У русских тоже хорошо. А они ещё поддерживают войны по всему миру.
nalim
 
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