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В уряді назвали
причини зростання ВВП

В уряді назвали причини зростання ВВП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 14:44

В уряді назвали причини зростання ВВП

Пропонуємо до обговорення:
Зростання ВВП в Україні протягом 12 кварталів поспіль відбулось, завдяки масштабному будівництву доріг, шкіл та інших об’єктів соціальної інфраструктури.

Дивися повний текст В уряді назвали причини зростання ВВП.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 14:44

Это что получается? Собрали с нас налоги, на часть построили дороги, часть стырили... Вот и весь экономический рост?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 15:00

nalim
И что Вы по налогам заплатили? Заинтриговали.
А сколько Порошенко и Гройсман украли можете сказать?
smart_analyst2017
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