Зростання ВВП в Україні протягом 12 кварталів поспіль відбулось, завдяки масштабному будівництву доріг, шкіл та інших об’єктів соціальної інфраструктури.
Дивися повний текст В уряді назвали причини зростання ВВП.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 тра, 2019 14:44
В уряді назвали причини зростання ВВП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді назвали причини зростання ВВП.
Додано: Вів 28 тра, 2019 14:44
Это что получается? Собрали с нас налоги, на часть построили дороги, часть стырили... Вот и весь экономический рост?
Додано: Вів 28 тра, 2019 15:00
nalim
И что Вы по налогам заплатили? Заинтриговали.
А сколько Порошенко и Гройсман украли можете сказать?
|