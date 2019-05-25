RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Торговельна війна Трампа може
коштувати світу $600 млрд...

Торговельна війна Трампа може коштувати світу $600 млрд...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 14:47

Торговельна війна Трампа може коштувати світу $600 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Подальша ескалація торговельних відносин між США та Китаєм, а також запровадження нових, підвищених мит США на китайський імпорт може призвести до того, що до 2021 року світова економіка втратить близько 600 мільярдів доларів.

Дивися повний текст Торговельна війна Трампа може коштувати світу $600 млрд — Bloomberg.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89045
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 14:47

Махач становится неизбежным.
nalim
 
Повідомлень: 6667
З нами з: 25.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maestro71, Sergius і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
7 авто, що найчастіше купуються в різних країнах світу
R2 » Пон 27 тра, 2019 11:47
1 82
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 тра, 2019 11:48
bookzmk
Forbes опублікував рейтинг найдорожчих брендів світу
R2 » Нед 26 тра, 2019 18:23
1 79
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 тра, 2019 18:23
redmax11
Через лібералізацію з України виведуть $3-3,5 млрд...
R2 » Суб 25 тра, 2019 12:34
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 тра, 2019 12:34
max_us_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16186)
28.05.2019 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.