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Торговельна війна Трампа може коштувати світу $600 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 тра, 2019 14:47
Пропонуємо до обговорення:
Подальша ескалація торговельних відносин між США та Китаєм, а також запровадження нових, підвищених мит США на китайський імпорт може призвести до того, що до 2021 року світова економіка втратить близько 600 мільярдів доларів.
Дивися повний текст Торговельна війна Трампа може коштувати світу $600 млрд — Bloomberg
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Додано: Вів 28 тра, 2019 14:47
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