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Китай припинив купувати
іранську нафту, - WSJ

Китай припинив купувати іранську нафту, - WSJ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 14:48

Китай припинив купувати іранську нафту, - WSJ

Пропонуємо до обговорення:
Китайські компанії припинили закупівлі нафти в Ірані.

Дивися повний текст Китай припинив купувати іранську нафту, - WSJ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 14:48

Китайцы все-таки очкуют.
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