ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ПРИВАТНИХ І

Починаючи з минулого року з огляду на гостру нестачу кваліфікованих медичних кадрів Німеччина потребує іноземних фахівців, на законодавчому рівні сприяє їх залученню та створенню сприятливих умов для працевлаштування в державних і приватних клініках. Умови та термін підтвердження українського медичного диплома з 2018 року в Німеччині значно спростилися і вимагають менших витрат часу, грошових і трудових витрат, ніж в інших країнах Євросоюзу. У зв'язку з чим для українських медичних працівників відкривається вікно можливостей, яке потрібно використовувати якомога швидше з причини відсутності чітких періодів часу дії даних пільгових умов. «MEDICRUIT» є спільним українсько-німецьким проектом з багаторічними партнерськими зв'язками і досвідом співпраці з приватними та державними медичними установами в Німеччині. Ми здійснюємо набір медичного персоналу в Україні та повний супровід претендентів на всіх етапах працевлаштування в Німеччині, починаючи від первинної консультації і збору документів, до підписання трудового договору з роботодавцем і супроводу подальших дій працівника аж до його приїзду на місце роботи і інтегрування в середу. В процесі працевлаштування ми враховуємо індивідуальні побажання здобувача, досвід роботи, спеціалізацію, рівень знання мови, що дає можливість пошуку найбільш підходящого для кандидата місця роботи з урахуванням функціональних обов'язків, графіка роботи і ряду інших чинників.
Послідовність дій
1. Обробка документів
Підготовка необхідного пакету документів, їх легалізація та апостилювання
2. Вивчення німецької мови
Вивчення німецької мови на організованих нашою Компанією курсах медичної спрямованості до необхідного для працевлаштування рівня
3. Підбір вакансії
Передача пакету документів на розгляд до Німеччини і підбір вакансій з урахуванням спеціалізації і ряду інших обумовлених заздалегідь факторів
4. Підтвердження диплома
Підтвердження медичного диплома за сприяння нашої Компанії. Дія такого диплома безстроково і не вимагає перепідтвердження.
5. Укладення договору
Укладення трудового договору з роботодавцем в Німеччині в повній відповідності з трудовим законодавством Німеччини
Додаткові Послуги
Транспортні Послуги
Організація переїзду, бронювання квитків і вибором транспорту відповідно до вимог клієнта
Зустріч і допомога у розміщенні
Зустріч в Німеччині і трансферні послуги з аеропорту / вокзалу / автобусної станції до місця проживання та / або до місця роботи
Допомога в пошуку житла
Будучи резидентом Німеччини наші партнери підшукають Вам житло згідно Вашим критеріям.
Інтеграція в німецьке суспільство
Наші фахівці можуть надати допомогу в пошуку та пристрої Ваших дітей в школу / дитячий садок, а також на курси поглибленого вивчення німецької мови.
Допомога в отриманні громадянства
Кваліфікована допомога в отриманні громадянства Німеччини.
Водійські Права
Допомога в отриманні німецьких водійських прав при необхідності для отримання вакансії або за особистим бажанням клієнта
Контакти
+38 (067) 486-60-00
+38 (048) 737-50-00
medical@e-crewing.net
Офіс #29, вул. Артилерійська 4-В, 65039 Одеса, Україна