RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Де і Як шукати роботу?
/
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ПРИВАТНИХ І

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ПРИВАТНИХ І
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 15:38

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ПРИВАТНИХ І

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ПРИВАТНИХ І ДЕРЖАВНИХ КЛІНІКАХ НІМЕЧЧИНИ


Починаючи з минулого року з огляду на гостру нестачу кваліфікованих медичних кадрів Німеччина потребує іноземних фахівців, на законодавчому рівні сприяє їх залученню та створенню сприятливих умов для працевлаштування в державних і приватних клініках. Умови та термін підтвердження українського медичного диплома з 2018 року в Німеччині значно спростилися і вимагають менших витрат часу, грошових і трудових витрат, ніж в інших країнах Євросоюзу. У зв'язку з чим для українських медичних працівників відкривається вікно можливостей, яке потрібно використовувати якомога швидше з причини відсутності чітких періодів часу дії даних пільгових умов. «MEDICRUIT» є спільним українсько-німецьким проектом з багаторічними партнерськими зв'язками і досвідом співпраці з приватними та державними медичними установами в Німеччині. Ми здійснюємо набір медичного персоналу в Україні та повний супровід претендентів на всіх етапах працевлаштування в Німеччині, починаючи від первинної консультації і збору документів, до підписання трудового договору з роботодавцем і супроводу подальших дій працівника аж до його приїзду на місце роботи і інтегрування в середу. В процесі працевлаштування ми враховуємо індивідуальні побажання здобувача, досвід роботи, спеціалізацію, рівень знання мови, що дає можливість пошуку найбільш підходящого для кандидата місця роботи з урахуванням функціональних обов'язків, графіка роботи і ряду інших чинників. ​

Послідовність дій
1. Обробка документів
Підготовка необхідного пакету документів, їх легалізація та апостилювання
2. Вивчення німецької мови
Вивчення німецької мови на організованих нашою Компанією курсах медичної спрямованості до необхідного для працевлаштування рівня
3. Підбір вакансії
Передача пакету документів на розгляд до Німеччини і підбір вакансій з урахуванням спеціалізації і ряду інших обумовлених заздалегідь факторів
4. Підтвердження диплома
Підтвердження медичного диплома за сприяння нашої Компанії. Дія такого диплома безстроково і не вимагає перепідтвердження.
5. Укладення договору
Укладення трудового договору з роботодавцем в Німеччині в повній відповідності з трудовим законодавством Німеччини​


Додаткові Послуги
​​
Транспортні Послуги
​Організація переїзду, бронювання квитків і вибором транспорту відповідно до вимог клієнта

Зустріч і допомога у розміщенні
Зустріч в Німеччині і трансферні послуги з аеропорту / вокзалу / автобусної станції до місця проживання та / або до місця роботи

​Допомога в пошуку житла
Будучи резидентом Німеччини наші партнери підшукають Вам житло згідно Вашим критеріям.

Інтеграція в німецьке суспільство
​Наші фахівці можуть надати допомогу в пошуку та пристрої Ваших дітей в школу / дитячий садок, а також на курси поглибленого вивчення німецької мови.

Допомога в отриманні громадянства
​Кваліфікована допомога в отриманні громадянства Німеччини.

Водійські Права
​Допомога в отриманні німецьких водійських прав при необхідності для отримання вакансії або за особистим бажанням клієнта

Контакти

+38 (067) 486-60-00
+38 (048) 737-50-00
medical@e-crewing.net
https://medical.e-crewing.net/
Офіс #29, вул. Артилерійська 4-В, 65039 Одеса, Україна
medicruit
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.