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АМКУ завів справу за дії НКРЕКП за формулою "Роттердам+"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 тра, 2019 15:50
Пропонуємо до обговорення:
В Антимонопольному комітеті України завели справу за дії Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), за формулою "Роттердам+".
Дивися повний текст АМКУ завів справу за дії НКРЕКП за формулою \"Роттердам+\"
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R2
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Додано: Вів 28 тра, 2019 15:50
Давно пора пересчитать переплату и потребовать от ДТЭКА.
Распределить эти деньги между людей на оплату услуг.
Если откажутся - всё национализировать и точка.
От шахт до ТЭС и обл энерго - ВСЁ забрать в фонд государства.
Потом 70% акций от этого всего распродать по сниженной цене всему населению Украины.
Кто захочет купить. Остальное 10 % продать ЕБРР и попросить что бы они взяли на себя управление этой системой и создали хороший менеджмент.
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anton_gms
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