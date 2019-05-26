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АМКУ завів справу за дії
НКРЕКП за формулою "Роттердам+"

АМКУ завів справу за дії НКРЕКП за формулою "Роттердам+"
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 15:50

АМКУ завів справу за дії НКРЕКП за формулою "Роттердам+"

Пропонуємо до обговорення:
В Антимонопольному комітеті України завели справу за дії Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), за формулою "Роттердам+".

Дивися повний текст АМКУ завів справу за дії НКРЕКП за формулою \"Роттердам+\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 15:50

Давно пора пересчитать переплату и потребовать от ДТЭКА.
Распределить эти деньги между людей на оплату услуг.
Если откажутся - всё национализировать и точка.
От шахт до ТЭС и обл энерго - ВСЁ забрать в фонд государства.
Потом 70% акций от этого всего распродать по сниженной цене всему населению Украины.
Кто захочет купить. Остальное 10 % продать ЕБРР и попросить что бы они взяли на себя управление этой системой и создали хороший менеджмент.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 15:54

anton_gms, а потом колбаса по 2.20 будет? :?:
alfredhaos
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