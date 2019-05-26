Реальна середньомісячна заробітна плата у 2019 році зросте на 7%.
Дивися повний текст Cередня зарплата українців протягом трьох років - консенсус-прогноз.
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Додано: Вів 28 тра, 2019 16:29
Cередня зарплата українців протягом трьох років -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Cередня зарплата українців протягом трьох років - консенсус-прогноз.
Додано: Вів 28 тра, 2019 16:29
Если при этом будет сохранятся инфляция на уровне 5-7%, тогда норм, а если будет выше, то не о чём
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