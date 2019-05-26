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Cередня зарплата українців
протягом трьох років -...

Cередня зарплата українців протягом трьох років -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 16:29

Cередня зарплата українців протягом трьох років -...

Пропонуємо до обговорення:
Реальна середньомісячна заробітна плата у 2019 році зросте на 7%.

Дивися повний текст Cередня зарплата українців протягом трьох років - консенсус-прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 16:29

Если при этом будет сохранятся инфляция на уровне 5-7%, тогда норм, а если будет выше, то не о чём
fishman
 
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