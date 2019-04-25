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Рада НБУ рекомендувала
уряду спростити купівлю...

Рада НБУ рекомендувала уряду спростити купівлю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 16:37

Рада НБУ рекомендувала уряду спростити купівлю...

Пропонуємо до обговорення:
Рада Національного банку України (НБУ) за підсумками засідання 28 травня рекомендувала Кабінету міністрів спростити купівлю фізичними особами державних цінних паперів.

Дивися повний текст Рада НБУ рекомендувала уряду спростити купівлю фізособами держпаперів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 16:38

Ну хоть нечто разумное... НО это всего лишь рекомендации.
Джон
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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