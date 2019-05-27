RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В уряді прогнозують зростання
курсу долара до кінця 2019...

В уряді прогнозують зростання курсу долара до кінця 2019...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 17:53

В уряді прогнозують зростання курсу долара до кінця 2019...

Пропонуємо до обговорення:
В уряді очікують, що долар в Україні протягом 2019 року в середньому коштуватиме 28 грн.

Дивися повний текст В уряді прогнозують зростання курсу долара до кінця 2019 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89051
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 17:53

оптимисты однако
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В уряді назвали причини зростання ВВП
R2 » Вів 28 тра, 2019 14:44
6 104
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 тра, 2019 17:01
36ant36
Найкращі електроавтомобілі за запасом ходу у 2019 році
R2 » П'ят 24 тра, 2019 23:09
3 106
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 тра, 2019 10:01
blueiceua
Як зростуть ціни на сигарети в 2019 році (інфографіка)
R2 » Сер 05 гру, 2018 21:00
3 365
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 тра, 2019 10:52
Darunka89

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.