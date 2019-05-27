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В уряді прогнозують зростання курсу долара до кінця 2019...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 тра, 2019 17:53
Пропонуємо до обговорення:
В уряді очікують, що долар в Україні протягом 2019 року в середньому коштуватиме 28 грн.
Дивися повний текст В уряді прогнозують зростання курсу долара до кінця 2019 року
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Додано: Вів 28 тра, 2019 17:53
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