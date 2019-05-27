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Стали відомі подробиці
зустрічі Зеленського із...

Стали відомі подробиці зустрічі Зеленського із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 18:25

Стали відомі подробиці зустрічі Зеленського із...

Пропонуємо до обговорення:
На зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду Президент України Володимир Зеленський домовився про активну співпрацю з МВФ та підготовку нової програми.

Дивися повний текст Стали відомі подробиці зустрічі Зеленського із представниками місії МВФ.
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