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Зеленський повернув
Саакашвілі громадянство

Зеленський повернув Саакашвілі громадянство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 18:42

Зеленський повернув Саакашвілі громадянство

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.

Дивися повний текст Зеленський повернув Саакашвілі громадянство.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 18:42

Теперь сделайте его генеральным прокурором и он порвет всех как тузик грелку
p_a_l
 
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