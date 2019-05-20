Президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
Дивися повний текст Зеленський повернув Саакашвілі громадянство.
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Додано: Вів 28 тра, 2019 18:42
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський повернув Саакашвілі громадянство.
Додано: Вів 28 тра, 2019 18:42
Теперь сделайте его генеральным прокурором и он порвет всех как тузик грелку
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