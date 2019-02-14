Протягом наступних кількох років тарифи на комунальні послуги будуть зростати, однак, дещо іншими темпами.
Дивися повний текст Мінекономрозвитку оновило прогноз подорожчання комуналки.
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Додано: Вів 28 тра, 2019 18:47
Мінекономрозвитку оновило прогноз подорожчання комуналки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономрозвитку оновило прогноз подорожчання комуналки.
Додано: Вів 28 тра, 2019 18:48
Это с учетом этого https://news.finance.ua/ru/news/-/44992 ... -rotterdam >?
Додано: Вів 28 тра, 2019 18:52
Минэкономразвития : это в переводе значит - будет только хуже.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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