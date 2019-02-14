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Мінекономрозвитку оновило
прогноз подорожчання комуналки

Мінекономрозвитку оновило прогноз подорожчання комуналки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 18:47

Мінекономрозвитку оновило прогноз подорожчання комуналки

Пропонуємо до обговорення:
Протягом наступних кількох років тарифи на комунальні послуги будуть зростати, однак, дещо іншими темпами.

Дивися повний текст Мінекономрозвитку оновило прогноз подорожчання комуналки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 18:48

Это с учетом этого https://news.finance.ua/ru/news/-/44992 ... -rotterdam >?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 18:52

Минэкономразвития : это в переводе значит - будет только хуже.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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