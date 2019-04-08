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Стало відомо, на що витратили конфісковані "гроші Януковича"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 тра, 2019 18:57
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, на що витратили конфісковані активи корупціонерів часів екс-президента України Януковича.
Дивися повний текст Стало відомо, на що витратили конфісковані \"гроші Януковича\"
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Додано: Вів 28 тра, 2019 18:57
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