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У Великій Британії з'явилася швидкісна зарядна станція,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 29 тра, 2019 08:31
Пропонуємо до обговорення:
У Великій Британії з'явилася перша швидкісна зарядна станція Ionity. Вона дозволяє зарядити електрокар за 20 хвилин.
Дивися повний текст У Великій Британії з'явилася швидкісна зарядна станція, яка заряджає електрокар за 20 хвилин
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