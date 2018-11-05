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У Великій Британії з'явилася
швидкісна зарядна станція,...

У Великій Британії з'явилася швидкісна зарядна станція,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 08:31

У Великій Британії з'явилася швидкісна зарядна станція,...

Пропонуємо до обговорення:
У Великій Британії з'явилася перша швидкісна зарядна станція Ionity. Вона дозволяє зарядити електрокар за 20 хвилин.

Дивися повний текст У Великій Британії з'явилася швидкісна зарядна станція, яка заряджає електрокар за 20 хвилин.
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