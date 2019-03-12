Державна фіскальна служба з 3 червня починає спецоперацію «Бастіон» по боротьбі зі злочинними схемами на митниці.
Дивися повний текст ДФС оголосила спецоперацію по боротьбі зі схемами на митниці.
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Додано: Сер 29 тра, 2019 09:40
ДФС оголосила спецоперацію по боротьбі зі схемами на митниці
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Дивися повний текст ДФС оголосила спецоперацію по боротьбі зі схемами на митниці.
Додано: Сер 29 тра, 2019 09:40
Совпадение? Под возвращение Саакашвили статья. Хоть какая-то польза от Михо.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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