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ДФС оголосила спецоперацію по
боротьбі зі схемами на митниці

ДФС оголосила спецоперацію по боротьбі зі схемами на митниці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 09:40

ДФС оголосила спецоперацію по боротьбі зі схемами на митниці

Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба з 3 червня починає спецоперацію «Бастіон» по боротьбі зі злочинними схемами на митниці.

Дивися повний текст ДФС оголосила спецоперацію по боротьбі зі схемами на митниці.
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Импорт опять в коленнолоктевую встанет?
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