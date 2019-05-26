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Ощадбанк та Укргазбанк завершили
видавати "теплі...

Ощадбанк та Укргазбанк завершили видавати "теплі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 11:09

Ощадбанк та Укргазбанк завершили видавати "теплі...

Пропонуємо до обговорення:
Ощадбанк та Укргазбанк оголосили про завершення приймання заявок на "теплі кредити" від приватних домогосподарств.

Дивися повний текст Ощадбанк та Укргазбанк завершили видавати \"теплі кредити\" на цей рік.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 11:09

ну так набагато краще і зручніше дати 70 млрд. на субсидії, чим більше ніж 2 млрд на утеплення, адже тоді уже менше млрд. для схемок залишиться
shlyocuk
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