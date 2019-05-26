Ощадбанк та Укргазбанк оголосили про завершення приймання заявок на "теплі кредити" від приватних домогосподарств.
Дивися повний текст Ощадбанк та Укргазбанк завершили видавати \"теплі кредити\" на цей рік.
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Додано: Сер 29 тра, 2019 11:09
Ощадбанк та Укргазбанк завершили видавати "теплі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ощадбанк та Укргазбанк завершили видавати \"теплі кредити\" на цей рік.
Додано: Сер 29 тра, 2019 11:09
ну так набагато краще і зручніше дати 70 млрд. на субсидії, чим більше ніж 2 млрд на утеплення, адже тоді уже менше млрд. для схемок залишиться
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