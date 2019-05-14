У середу тиск на гривню на валютному ринку посилиться, а співвідношення попиту та пропозиції продовжить залишатися не на користь нацвалюти.
Дивися повний текст Міжбанк: тиск на гривню посилиться.
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Додано: Сер 29 тра, 2019 13:03
Міжбанк: тиск на гривню посилиться
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Дивися повний текст Міжбанк: тиск на гривню посилиться.
Додано: Сер 29 тра, 2019 13:03
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