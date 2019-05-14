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Міжбанк: тиск на
гривню посилиться

Міжбанк: тиск на гривню посилиться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 13:03

Міжбанк: тиск на гривню посилиться

Пропонуємо до обговорення:
У середу тиск на гривню на валютному ринку посилиться, а співвідношення попиту та пропозиції продовжить залишатися не на користь нацвалюти.

Дивися повний текст Міжбанк: тиск на гривню посилиться.
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