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Tesla пропонує клієнтам отримати приз, вгадавши ціну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 тра, 2019 13:11
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Tesla пропонує вгадати, скільки буде коштувати Model 3 вироблена у Китаї на Gigafactory 3, і отримати сюрприз.
Дивися повний текст Tesla пропонує клієнтам отримати приз, вгадавши ціну китайської Model 3
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Додано: Сер 29 тра, 2019 13:11
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