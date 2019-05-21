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Україна розпочала підготовку
до опалювального сезону

Україна розпочала підготовку до опалювального сезону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 13:16

Україна розпочала підготовку до опалювального сезону

Пропонуємо до обговорення:
ПАТ"Укртрансгаз" і угорський оператор FGSZ збільшили технічну потужність транспортування газу на 14% за напрямом Угорщина-Україна.

Дивися повний текст Україна розпочала підготовку до опалювального сезону.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 13:17

19 ярдов кубов в сутки? О_о
эт практически то что нам нужно на зиму... мабуть похибка
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 13:21

  stokoz написав:19 ярдов кубов в сутки? О_о
эт практически то что нам нужно на зиму... мабуть похибка


ааа..короче Укртрансгаз опечатался на фейсбуке... от туда перепечатало депо.юа, а финанс перепичатал с депо.юа

вся суть укр.сми на одном примере :)
адын
stokoz
 
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