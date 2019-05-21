ПАТ"Укртрансгаз" і угорський оператор FGSZ збільшили технічну потужність транспортування газу на 14% за напрямом Угорщина-Україна.
Дивися повний текст Україна розпочала підготовку до опалювального сезону.
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Додано: Сер 29 тра, 2019 13:16
Україна розпочала підготовку до опалювального сезону
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Дивися повний текст Україна розпочала підготовку до опалювального сезону.
Додано: Сер 29 тра, 2019 13:17
19 ярдов кубов в сутки? О_о
эт практически то что нам нужно на зиму... мабуть похибка
Додано: Сер 29 тра, 2019 13:21
ааа..короче Укртрансгаз опечатался на фейсбуке... от туда перепечатало депо.юа, а финанс перепичатал с депо.юа
вся суть укр.сми на одном примере
адын
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