Закон в Україні має бути один для всіх, а паспорт не можна використовувати як політичний механізм.
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, чому повернули громадянство Саакашвілі.
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Додано: Сер 29 тра, 2019 13:30
У Зеленського розповіли, чому повернули громадянство...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, чому повернули громадянство Саакашвілі.
Додано: Сер 29 тра, 2019 13:31
Причем тут кнут, давление и т.д.? Было установлено что не было законных оснований для изначальной выдачи украинского паспорта гастролеру, так что вполне законно его отобрали.
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