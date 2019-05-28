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У Зеленського розповіли, чому
повернули громадянство...

У Зеленського розповіли, чому повернули громадянство...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 13:30

У Зеленського розповіли, чому повернули громадянство...

Пропонуємо до обговорення:
Закон в Україні має бути один для всіх, а паспорт не можна використовувати як політичний механізм.

Дивися повний текст У Зеленського розповіли, чому повернули громадянство Саакашвілі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 13:31

Причем тут кнут, давление и т.д.? Было установлено что не было законных оснований для изначальной выдачи украинского паспорта гастролеру, так что вполне законно его отобрали.
smart_analyst2017
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