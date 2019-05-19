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Які способи тимчасового ввезення авто залишились...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 тра, 2019 13:58
Пропонуємо до обговорення:
До України безкоштовно ввезти нерозмитнену автівку можуть нерезиденти – на термін до одного року.
Дивися повний текст Які способи тимчасового ввезення авто залишились безкоштовними (таблиця)
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