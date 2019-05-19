До України безкоштовно ввезти нерозмитнену автівку можуть нерезиденти – на термін до одного року.
Дивися повний текст Які способи тимчасового ввезення авто залишились безкоштовними (таблиця).
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Додано: Сер 29 тра, 2019 13:58
Які способи тимчасового ввезення авто залишились...
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Дивися повний текст Які способи тимчасового ввезення авто залишились безкоштовними (таблиця).
Додано: Сер 29 тра, 2019 14:02
Я повністю підтримую Митний Кодекс України. Нерезидентів не можна ущімляти в правах на цій території, як пересічних, бо вони вища раса (навіть негри). Не даремно молдавани складають анекдоти про тупих українців, яких на своїй території позбавили прав і свобод, і яким не можна вільно розпоряджатися заробленими грошима на свій розсуд.
Додано: Сер 29 тра, 2019 14:03
хотели купить 6ляху, но за несколько лет не собрали полторуху долларов?
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