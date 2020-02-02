Які способи тимчасового ввезення авто залишились...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 30 тра, 2019 13:46
совсем гнилая тема..Уже надоела. Ввозят полный хлам.., я некоторые модели авто уже успел в 90х , забыть. А тут понавозили старых, уебаных дизелей. У нас во дворе 2 уебана , каждое утро заводят один литовца дизель, другой поляка бензин( хуже дизеля..на масле Б. работает. Подхожу говорю, поедь на СТО , сделай что-то с этим хламом. НЕТ, ездит и ладно, еще покатаюсь пару лет и на металлолом. Вот такая у нас логика. Но каждое утро туман и вонь!!!!!! Вот вам и старт экономики, развитие и доступный транспорт...Страна не пуганых идиотов.
Додано: Чет 30 тра, 2019 13:55
Так, средний возраст евро автомобилей в декабре-2018 – январе-2019 составил 14 лет!!! погуглите.. СРЕДНИЙ!!! блть !!! то есть есть и по 20 лет а есть и восьмилетки,...Это просто бред.!!! По факту Украина СВАЛКА евросвалка.
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:40
Доброго дня, я-резидент України, НОВУ машину отримала моя дочка в ОРЕНДУ (на рік або до 30000 км пробігу) за кваліфікацію в програмі АВТО1.000 у відомій торговій чеській (Прага) компанії (компанія юридична - мільонер, бере в лізинг нові авто в Фольксвагена++++ та роздає своїм партнерам в ОРЕНДУ за виконання первних умов, тобто кваліфікації - працює по МЛМ. В техпаспорті вписано мене та ще 3 українця - партнери компанії (компанія дозволяє). Договір Оренди - буде видано на імя дочки при отриманні машини в Оренду + всі страхівки, оплачено дорожні мита++. Їду забирати на наступний тиждень та повертаюсь в Україну з машиною на 2-3 місяці по справах компанії разом з вписаними колегами. Будемо часто виїжджати в офіс в Польщі, Чехії чи Італії. Номера авто чеські, допоки не отримано компанією укр ліцензії. Підкажіть, що мене чекає та як вїхати в Україну без проблем? Можливо треба в Консульстві чеському чи на митниці взяти деякі папери, чи можливо авто поставити на тимчасовий облік по місцю проживання?
Додано: Вів 11 лют, 2020 21:21
иностранец может подарить машину гражданину Украины. Гражданин Украины не отстёгивает в бюджет, если он инвалид и у него ещё нет машины.
Это один из нескольких методов.
РОШЕН
ФУФЛО
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