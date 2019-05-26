Наразі рівень виконання робіт на дорогах країни становить 20%, що вище за показники минулого року.
Дивися повний текст В Укравтодорі розповіли, наскільки вже виконали план 2019 року.
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Додано: Сер 29 тра, 2019 15:04
В Укравтодорі розповіли, наскільки вже виконали план...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Укравтодорі розповіли, наскільки вже виконали план 2019 року.
Додано: Сер 29 тра, 2019 15:04
План по качественному ремонту и строительству дорог или план по "освоению" бюджетных средств.
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