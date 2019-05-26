RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Укравтодорі розповіли,
наскільки вже виконали план...

В Укравтодорі розповіли, наскільки вже виконали план...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 15:04

В Укравтодорі розповіли, наскільки вже виконали план...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі рівень виконання робіт на дорогах країни становить 20%, що вище за показники минулого року.

Дивися повний текст В Укравтодорі розповіли, наскільки вже виконали план 2019 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89054
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 15:04

План по качественному ремонту и строительству дорог или план по "освоению" бюджетных средств.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1691
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Yura_Gag і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Зеленського розповіли, чому повернули громадянство...
R2 » Сер 29 тра, 2019 13:30
1 52
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 тра, 2019 13:31
smart_analyst2017
У МВФ розповіли, коли можуть поновити співпрацю з Україною 1, 2
R2 » П'ят 24 тра, 2019 09:19
15 720
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 тра, 2019 18:46
hxbbgaf
Індивідуальні номерні знаки: у МВС розповіли про заборони
R2 » Нед 26 тра, 2019 09:09
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 тра, 2019 09:10
nsbookmarks

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.