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Місія МВФ позитивно
оцінила роботу Нацбанку

Місія МВФ позитивно оцінила роботу Нацбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 15:18

Місія МВФ позитивно оцінила роботу Нацбанку

Пропонуємо до обговорення:
Місія Міжнародного валютного фонду схвально оцінила монетарну політику Національного банку України та підтвердила, що не має претензій до роботи НБУ.

Дивися повний текст Місія МВФ позитивно оцінила роботу Нацбанку.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 15:19

А что говорит само МВФ?
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