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Місія МВФ позитивно оцінила роботу Нацбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 тра, 2019 15:18
Пропонуємо до обговорення:
Місія Міжнародного валютного фонду схвально оцінила монетарну політику Національного банку України та підтвердила, що не має претензій до роботи НБУ.
Дивися повний текст Місія МВФ позитивно оцінила роботу Нацбанку
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Додано: Сер 29 тра, 2019 15:19
А что говорит само МВФ?
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