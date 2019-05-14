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У Раді схвалили
перейменування двох областей

У Раді схвалили перейменування двох областей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 15:33

У Раді схвалили перейменування двох областей

Пропонуємо до обговорення:
Законопроекти пропонують перейменувати Кіровоградську область на Кропивницьку, а Дніпропетровську – на Січеславську.

Дивися повний текст У Раді схвалили перейменування двох областей.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 15:33

это так важно на сегодня.сразу заживем.
baksheevbogdan
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