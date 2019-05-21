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Скло на "мосту Кличка"
хочуть зробити броньованим

Скло на "мосту Кличка" хочуть зробити броньованим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 19:00

Скло на "мосту Кличка" хочуть зробити броньованим

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська адміністрація може встановити броньоване скло на нововідкритому пішохідному мосту.

Дивися повний текст Скло на \"мосту Кличка\" хочуть зробити броньованим.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 19:00

Если наступать на стекло - это уже называют вандализмом?
cannabis_ua
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