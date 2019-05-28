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АМКУ попередив про можливе
зростання цін на пальне

АМКУ попередив про можливе зростання цін на пальне
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 19:00

АМКУ попередив про можливе зростання цін на пальне

Пропонуємо до обговорення:
Нові правила вивезення з території Росії бензину, дизельного палива та скрапленого газу, які почнуть діяти з 1 червня, можуть зумовити зростання цін на пальне в Україні

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 19:01

Було б непогано, аби АМКУ захищав споживачів замість трейдерів.
Очкарик
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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