У найближчі місяці боргові чинники будуть тиснути на валютний ринок в Україні.
Дивися повний текст Голова Ради НБУ попередив про ризики на валютному ринку.
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Додано: Сер 29 тра, 2019 21:33
Голова Ради НБУ попередив про ризики на валютному ринку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Ради НБУ попередив про ризики на валютному ринку.
Додано: Сер 29 тра, 2019 21:33
При чем здесь вклады не резидентов в ОВГЗ, как будто только они в валюту выходят. Представляю себе национального инвестора который вышел из ОВГЗ летом скажем на 10млн грн и остался в грн :-)
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