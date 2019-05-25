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Голова Ради НБУ попередив про
ризики на валютному ринку

Голова Ради НБУ попередив про ризики на валютному ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 21:33

Голова Ради НБУ попередив про ризики на валютному ринку

Пропонуємо до обговорення:
У найближчі місяці боргові чинники будуть тиснути на валютний ринок в Україні.

Дивися повний текст Голова Ради НБУ попередив про ризики на валютному ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 21:33

При чем здесь вклады не резидентов в ОВГЗ, как будто только они в валюту выходят. Представляю себе национального инвестора который вышел из ОВГЗ летом скажем на 10млн грн и остался в грн :-)
dotster
 
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