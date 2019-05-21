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Україна вжила нових заходів на випадок зупинки транзиту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 тра, 2019 22:02
Пропонуємо до обговорення:
Збільшення пропускної спроможності газових переходів між Україною та ЄС "особливо актуальне в цьому сезоні".
Дивися повний текст Україна вжила нових заходів на випадок зупинки транзиту російського газу
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