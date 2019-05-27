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Верховний суд зобов'язав "Донецьку
залізницю" заплатити...

Верховний суд зобов'язав "Донецьку залізницю" заплатити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 23:17

Верховний суд зобов'язав "Донецьку залізницю" заплатити...

Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд відмовив "Укрзалізниці" в оскарженні рішень судів нижчих інстанцій і зобов'язав її дочірнє підприємство, "Донецька залізниця", оплатити "Сбербанку" 68 млн доларів боргу.

Дивися повний текст Верховний суд зобов'язав \"Донецьку залізницю\" заплатити 68 млн доларів \"Сбербанку\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 23:17

В Держбюджеті на наступний рік необхідно передбачити не менше 50% з зібраних податей на відшкодування затрат пуйлу за окупацію Криму.
awant
 
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